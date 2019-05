«Troonide mängu» staari Maisie Williamsi idufirma tõmbab investorite tähelepanu

Williams asutas oma idufirma koos filmiprodutseni Dom Santryga 2017. aasta lõpus. Ettevõte lasi möödunud aastal välja loomeinimestele mõeldud mobiilirakenduse Daisie, mis aitab erinevat sorti sisutootjatel avastada üksteise projekte, leida koostööpartnereid ja uusi kontakte. Põhimõtelliselt on tegu sotsiaalse networking-platvormiga.

Koos perekonnaliikmete, sõprade ja asutajate enda investeeringutega on firma kaasanud kokku ligikaudu kolm miljonit dollarit ja ettevõttel on plaanis kaasata veel palju rohkem raha.

Daisie rakenduses on võimalik luua omale profiil ning sarnaselt paljude teiste sotsiaalmeediaplatvormidega saab jälgida teisi kasutajaid. Samas on võimalik jälgida ka loomeprojekte ning saada teada, kus neid läbi viiakse. «Olgu selleks film, muusika, fotograafia või kunst - eesmärgiks on leida koostööpartnereid ja talenti» ütles Dom Santry tehnikaväljaandele TechCrunch.