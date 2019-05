Süvenevad USA-Hiina pinged tõid aktsiaturgudele valusa languse

Langus jõudis teisipäeval ka Aasia turgudele. MSCI laiapõhine Aasia indeks jäi varajastel kauplemistundidel küll laias laastus nulli, kuid on pärast reedet endiselt nelja kuu kõige madalamas seisus. Indeks on langenud kuuga ligemale kaheksa protsenti. Jaapani Nikkei kukkus teisipäeva varajastel kauplemistundidel 0,5 protsenti.

Morgan Stanley analüütikud hoiatasid esmaspäeval, et USA-Hiina kaubanduskõneluste täielik kokku kukkumine ning veelgi kõrgemad tollid kahe maailma suurima majanduse vahelises kauplemises lükkavad globaalse majanduse uue kriisi poole.

President Trump otsustas pärast hiinlaste nõudmisi tõsta senise 10-protsendise tolli, mis kehtis umbes 200 miljardi dollari väärtuses Hiina impordile, 25 protsendi peale. Lisaks lubas ta kehtestada tollid ka kõigile ülejäänutele Hiina kaupadele. Tollid maksavad kinni USA ettevõtted, kes impordivad Hiina kaupu. Viimased on tollide üle protesteerinud ja lubanud kehtestada tarbijatele kõrgemad hinnad.

Hiina vastas uutele tollidele omapoolsete tollide kehtestamisega ning möödunud kolmapäeval käskis Trump kättemaksuks lisada Huawei keelatud tootjate nimekirja, mille liikmed ei tohi osta USA tootjate seadmeid ja tarkvara. Selle tulemusel on lõpetanud Huaweiga ärisidemed näiteks USA protsessorite tootjad Qualcomm, Broadcom ja Xilinx.

Peking on andnud teada, et igasugused kaubanduskõnelused on vähemalt mõneks ajaks katkestatud ning võib-olla jääb ära ka president Trumpi ja Hiina president Xi Jinpingi kohtumine Jaapanis G20 tippkohtumise ajal.