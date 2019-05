Meretakso teeb lastekaitsepäeval lastele tasuta sõitu

1. juunil alustab osaühingu Meretakso väikelaev Gundel regulaarseid reise Lennusadama ja Pirita sadama vahel. Sõidud toimuvad esialgu laupäeviti ja pühapäeviti, Pirita jõe kailt väljub laev kell 12.00, 13.00, 14.00 ja 15.00. Lennusadamast väljub laev vastavalt igal pooltunnil. Nädalavahetuse reise Pirita ja Lennusadama vahel jätkab meretakso augusti lõpuni. Osaühingu Meretakso juhataja Marko Amboja ütles, et kui reisijate huvi kasvab, võib meretakso laiendada sõidugraafikut ka teistele päevadele.

Lennusadama sadamakapten Lauri Väinsalu ütles, et koostöö Meretaksoga oli hea ka eelmisel aastal, kui Gundel tegi suurest liinilaevast maha jäänud soovijatele tellimusreise Lennusadama ja Aegna vahel.

Gundel on 8-meetrine alumiiniumlaev, mis on ehitatud Soomes Porvoo saarestikus taksosõitude tegemiseks. Laeval on 200 hobujõuline Volvo diiselmootor. Amboja sõnul oli Gundeli peamine ülesanne veel üle-eelmisel aastal Porvoo ümbruse väikesaarte laste kooli ja koju sõidutamine.