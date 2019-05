Salapärase Signaali väidetav omanik: teie küsimused on mulle solvavad

Lahendusena tehti juriidiline trikk. Signaal jagati 2013. aasta alguses kaheks: korruptiivne taust koos ettevõttele kuuluva kinnisvaraga jäeti vanasse kehasse, mis nimetati ümber osaühinguks Liimi KV, ning põhitegevus viidi üle uue ettevõtte AS Signaal TM alla. Sama trikki on kasutanud ka teised ettevõtted. Näiteks maadevahetuse skandaali ajal Merko.

Praegu kuulub nii Liimi KV kui ka Signaal TM Hollandi juristile Thomas Karsten Beutele. Ta ostis ettevõtted mullu sügisel Küprosele registreeritud Luce Investilt. Kes oli Luce Investi tegelik omanik, on teadmata. «Kui ta on jurist, siis see on ebatavaline. Harva osalevad juristid tundmatu riigi infrastruktuuriettevõtete töös ja investeerivad sinna oma vahendeid,» ütleb üks Eesti tuntumaid vandeadvokaate Paul Keres.