Elektri suurkatkestus tõi Eleringile kaela menetluse

Järelevalvemenetluse eesmärgiks on selgitada välja elektrikatkestuse põhjused ning see, kas tegemist võib olla elektrituruseaduse rikkumisega.

Teistest turuosalistest sõltumatu süsteemioperaatori Eleringi alajaamas toimunud põlengu tõttu lülitusid välja trafod ja elektrita jäi oluline osa Ida-Virumaa elanikest. Alajaama avarii tõttu lülitusid välja Eesti elektrijaama 8. energiaplokk ja õlitehas Enefit280. «Miks konkreetselt tootmisseadmed välja lülitusid, selgitab uurimine, kuid fakt on, et osa toodangust jäi meil seetõttu tootmata,» sõnas Eesti Energias energiatootmise eest vastutav juhatuse liige Raine Pajo. Intsident oli Pajo hinnangul tõsine, kuna Eesti elektrijaamas oli sel hetkel töös vaid kaks plokki, millest üks lülitus välja. Samuti lülitus välja Enefit280, mis toodab nii õli kui ka elektrit.

Pajo märkis, et olukorra tekkepõhjuste uurimiseks ja kantud kahjude väljaselgitamiseks moodustab Eesti Energia spetsiaalse töörühma. LISAÜHIK Mis juhtus? Eleringi hallatavas Balti alajaamas lülitusid eile kella 18.30 paiku välja trafod ning puhkes põleng. Narva linn, samuti Sillamäe ja Narva-Jõesuu jäid mõneks ajaks elektrivarustuseta. Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster ütles, et kohe asuti olukorda uurima. Õhtul veidi enne kella 20 taastas Elering elektrivarustuse kõikides alajaamades, mida rike puudutas. «Balti alajaama ühe seadme avarii tagajärjel puhkes väiksem tulekahju, mille kustutamine on lõppjärgus. Tulekahju on lokaalne ega ohusta alajaama ülejäänud seadmeid,» ütles Köster.