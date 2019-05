Jaapani majandustulemused üllatasid eksperte

Suur enamus majandusanalüütikuid olid prognoosinud, et Jaapani majanduskasv jääb aasta esimese kolme kuuga nulli kanti või isegi kahaneb. Jaapan on USA ja Hiina järel maailmas suuruselt kolmas majandus, mille kaubandus on tihedalt seotud mõlema riigiga ning seepärast on jaapanlased oodanud pikki silmi kaubandussõja lõppu.