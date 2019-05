Mainekas Saksa ökonomist hoiatab uue eurotsooni kriisi eest

«Itaalia pangandussüsteem on hetkel äärmiselt ebakindel. Seitse suurt Itaalia laenajat on vajanud viimase kolme aasta jooksul päästmist. Kui Itaalias algab kriis, siis sealne pangandussüsteem nakatab kiiresti ka teiste riikide pangandused,» ütles Feld BBCle. «Ma näen, et siit võib alata uus euro kriis.»