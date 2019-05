Eesti üks salapärasemaid ettevõtteid AS Signaal on taas müügis.

Signaali varjatud omanikuks peetud Urmas Sõõrumaa ütleb, et tahab osta.

Suurärimeest ja Signaali seob laenuleping, kus pandiks Sõõrumaa luksuskorter.

Ehkki suurettevõtja Urmas Sõõrumaa on korduvalt ümber lükanud igasugused seosed riigihankeid edukalt võitva aktsiaseltsiga Signaal, näitab Postimehe uurimine, et tema seosed on aastatepikkused ja konkreetsed.

Alates erastamisest 15 aastat tagasi on teede ja tänavate märgistamise, liiklusmärkide ning foorisüsteemide rajamisega tegelev Signaal olnud üks Eesti salapärasemaid ettevõtteid. Selle tegelik omanik on ühel ja teisel hetkel varjunud advokaatide selja taha, Šveitsi ja Küprosele. Signaali viimane omanikuvahetus toimus pool aastat tagasi, kui ettevõtte võttis üle Hollandi jurist Thomas Karsten Beute. See muutus toimus täpselt kuu aega enne, kui Eestis jõustus seadusemuudatus, mis nõuab kõikide ettevõtete lõplike kasusaajate avalikustamist.