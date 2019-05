Jaanus Vihand: «Jutt pöördumatust Eesti mainekahjust on üle võlli»

Eelmisel aastal parimaks juhiks valitud Kai Realo ütles, et suure masinavärgi tipus töötamiseks peab olema huumorimeelt. Kui oluline on teile juhtimisel huumor?

Huumor on väga oluline. Elu ei saa surmtõsiselt võtta. Iga inimene võiks naljast aru saada, mitte solvuda ja erutuda igasuguste mõttetute asjade peale. Ma arvan, et elu on tegelikult hea, ka neil, kes kogu aeg kurdavad. Seega võiks rohkem elu päikeselist poolt vaadata.

Ütlesite, et peate end laisaks inimeseks. Kas ja kuidas on laiskus teid juhina aidanud?

Võtan seda nii, et olen liiga laisk, et tegeleda mõttetute asjadega! See on ka üks Coopi põhimõte. Lihtsalt pabereid ühest virnast teise tõsta on mõttetu. Tuleb aru saada, mida ja miks sa teed. Tormamise asemel peab mõtlema. Lõpptulemusena kulutad vähem aega ja ressurssi.