Nuudleid pakkuv Korea söögikoht osutus Põhja-Korea salaoperatsiooniks

C4ADS avastas, et nuudleid ja kimchid pakkuv söögikoht on seotud tarkvaraettevõttega Future Tech Group, millel on omakorda seos salapärase Malaisia ettevõttega Glocom, mida ÜRO on kahtlustanud juba pikalt illegaalses relvamüügis Põhja-Korea heaks. Glocomi ja Future Tech Group'i veebilehed jagavad isegi sama IP aadressi.