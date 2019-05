USA maksab riikidele Vene ja Hiina relvade ostmisest loobumise eest

Projekt on nüüdseks aasta vana ja selle raames on tehtud makseid kuuele Ida-Euroopa riigile, kes tahavad soetada uusi helikoptereid ja jalaväe lahingumasinaid. Välimisministeerium on pidanud projekti edukaks ja tahab laiendada seda ka ülejäänud maailmale, lisades kokkuleppe alla ka Hiina sõjatehnika, kirjutab Defense One.