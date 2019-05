Ajakirjanik: musta raha levikut võimaldavad riiklikud varistruktuurid

Musta raha levikut ning kleptokraatiat käsitleva raamatu «Moneyland» autori sõnul on maksuparadiisi stereotüüp praeguseks muutunud eksitavaks. Alates ülemaailmsest finantskriisist on Lääs olnud küllaltki edukas traditsiooniliste maksuparadiiside välja tõrjumisel. Seetõttu on oluline vaadata seda, mis praegu juhtub, mitte kinni jääda stereotüüpidesse.

Ajakirjanik märkis ka, et USA osariigid Pennsylvania ja Delaware on muutunud paikadeks, kus on kõige lihtsam juriidiline keha asutada. Ta tõi ka esile, et South Dakota osariigi usaldusühingute äri on kasvanud neli korda, see raha tuleb otse endistest saareparadiisidest.