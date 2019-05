Maailma kõige väärtuslikumaid pistaatsiapähkleid valvavad politseinike salgad ja kopterid

Bronte pistaatsiapähklid moodustavadi vaid vaevu ühe protsendi kogu maailma pistaatsiatootmisest, kuid nad on suure edumaaga kõige kallimad. Üks kilo «Sitsiilia rohelist kulda» maksab ilma kestadeta keskmiselt 15,50 eurot. See on enam kui kaks korda kallim pea kõigist teistest pistaatsia sortidest, mida kasvatatakse peamiselt USAs ja Iraanis.