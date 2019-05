Trump võttis kodulaenu

USA kinnisvaralehel pakutakse häärberit rendiks 81 000 dollari eest kuus. Kohalik ajaleht Palm Beach Daily News kirjutab, et Trumpi pojad, kes juhivad tema ärisid presidendiks olemise ajal, ostsid 930-ruutmeetrise villa Maryanne Trump Barry käest, kes on endine kohtunik.

President Trumpi rahaasjad on jäänud ameeriklastele suures osas segaseks ja läbipaistmatuks, sest ta on ainsa presidendina moodsas ajaloos jätnud avalikustamata oma tuludeklratsioonid. Demokraadid nõuavad kongressis Trumpi tulude avalikustamist, kuid Valge Maja on siiani kõik nõudmised tagasi lükanud.