97 protsenti Jaapani üliõpilastest leiavad peale lõpetamist töö

Tööhõive on samuti üle kogu riigi väga kõrge, kuigi see langes natukene võrreldes varasema aastaga. Kanto regiooni (Tokyo piirkond, kus elab kõige rohkem inimesi) tööhõive on 98,1 protsenti, mis on võrreldes mullusega 0,4-protsendine langus.