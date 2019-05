Esiametnik: «Iga kuu lõpuks on raha läbi»

«Mina ise ei tööta raha pärast avalikus sektoris,» ütles Peterkop, kellel on enda sõnul rahaga hoopis huvitav suhe. «Ma ei kogu ega säästa raha. Iga kuu lõpuks on mul raha läbi. Teine pensionisammas siiski on,» tunnistas riigisekretär Pärnu Juhtimiskonverentsil «Muutu või sure». Peterkop teenib alates aprillist 5243 eurot kuus.

Peterkopi sõnul õpetas ja kasvatas teda isa vaimus, et oluline teenida Eesti riiki. «Eesti olulisus on määranud minu eluteed. Aga raha pärast ärge riiki teenima tulge. Palgavahe, vähemalt tippudel, on mitmekordne. Aga sa saad Eesti elu muuta ja mõjutada. Ja saad ka inimestel tagasisidet,» rääkis Mees.

Viimase teemaga jätkates rääkis Peterkop loo ajast, mil ta oli Riigi Infosüsteemide Ameti (RIA) juht ID-kaardi kriisi haripunktis 2017. aasta septembris. «Siis sain tavaliselt inimeselt ühe toreda kirja, kes küsis, et kas olen lahkumisavalduse juba kirjutanud ja kui ei ole, siis kas selle põhjus on mittetoimiv ID-kaart?» jutustas Peterkop, kellele meeldis kirjas sisalduv must eestlaslik huumor.

Samas meenutas riigisektori tippjuht ID-kaardi kriisi ka kui aega, mis kokteilina koos mitme teise teguriga isiklikus elus tipnes läbipõlemisega. Peterkopi sõnul õpetas isiklik kriis talle seda, et ka kõige pingelisematel tööperioodidel tuleb jätkata enese harimise ja enese eest hoolitsemisega, nii vaimselt kui ka füüsiliselt.

Riigisekretär, kes istub koos ministritega valitsuse laua taga, ütles, et kuigi ajad Eestis on turbulentsed, näitab see vähemalt seda, et inimesed hoolivad Eesti riigist ja selle käekäik läheb neile korda.

Taimar Peterkop on 2015. aasta maist juhtinud Riigi Infosüsteemi Ametit. Enne seda oli ta kaitseministeeriumi õigus- ja haldusküsimuste asekantsler.

Aastatel 2000–2001 töötas Peterkop juristina riigikantseleis ning 2001–2008 kaitseministeeriumis, esimesed neli aastat õigusosakonnas rahvusvahelise õiguse büroo juhatajana ning hilisemad kolm aastat operatsioonide ja kriisireguleerimise osakonna juhatajana. 2008–2010. aastal oli Peterkop kaitsepoliitika nõunik Eesti suursaatkonnas Washingtonis.