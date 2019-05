Alkoholi peitmine maksab kauplustele miljoneid

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido rääkis BNS-ile, et Coop alustas uute kaupluste ehitamist ja olemasolevate renoveerimist uute nõuete järgi juba eelmisel aastal ning kõigi eelduste kohaselt saavad kõik kauplused 1. juuniks nõuetekohaselt ümber ehitatud.

Kuna Coopil pole tüüplahendusega kauplusi, on tarvis olnud iga kaupluse jaoks eraldi lahendus välja töötada. «Kuna koos riiulite ümberpaigutamisega tuleb meil täiendavalt investeerida ka turvasüsteemide täiustamisse, siis kokkuvõttes on kaupmehe jaoks tegemist üpris kuluka seadusemuudatusega. Suures pildis on tegemist miljoniprojektiga,» ütles Miido.