Selgus Eesti parim juht

Konkursi žürii tõstis Jaanus Vihandi puhul esile seda, et ta on kaasajastanud konservatiivse tarbijate keskühistu, mille järeltulijal Coop Eestil on ambitsioonikas plaan jõuda jägmiste aastaega miljardikäibeni.

Samuti on Vihand on maaelu- ja koostöö eestkõnelejaid. «Coop ei ole ainult Jaanus Vihand. Coop on 5500 inimest,» on Vihand öelnud. «Sünergias tekivad uued lahendused, mõtted ja ideed.»