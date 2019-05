Madison: palusin Le Peni meeskonnalt Ruuben Kaalepi nimel vabandust

«Noormees võib-olla ei mõistnud väga selgesti, kuhu see pilt võib jõuda ja mis probleeme võib see tekitada teisele inimesele. Sinu jaoks on valimised läbi, su hääled on koos, oled riigikogu liige – nüüd tee neli aastat tööd ja tõesta valijatele, et väärid seda mandaati,» ütles Madison, lisades, et enam ei pea Kaalep särama mitmemõtteliste piltidega kuskil esilehekülgedel, et teha kampaaniat, sest see aeg on möödas.