Paavo Nõgene unistus: Tallink võiks jõuda teistele meredele

«Selles pole midagi võimatut. Tallink on uskumatu ettevõte, kus on pühendunud töötajad. Me tahaks seda kompetentsi ja teenust ka kuhugi mujale viia,» rääkis Nõgene Äripäeva korraldatud Pärnu Juhtimiskonverentsil «Muutu või sure».

Aasta aega laevafirmat tüürinud Nõgene kirjeldas, et ta on sõitnud teistel meredel teiste laevadega ja nii mõnelgi juhul on tulnud klientidel laeva madrats kaasa võtta, kui on tarvis ööd veeta. See on koht, kus Tallink võiks neile pika puuga ära panna, leidis juht.

Kuhu ja millal Tallink võiks laieneda, Nõgene ei öelnud. Küll aga kinnitas ta, et nad tegelevad uute turgude otsimisega väga aktiivselt. «Kui Tallink on merel nii tubli, siis üks asi, mida veel teha saame, on arendada teenuseid ka maa peal,» lisas ta, rõhutades, et Tallink ei ole kindlasti valmis. Täpsemalt ta ei rääkinud, põhjendades seda muuhulgas sellega, et Tallink on börsifirma ja peab järgima börsireegleid.

Kaupmehed toovad hinnad alla

Nõgene võttis sõna ka alkoholiaktsiiside teemal. Ta kiitis rahandusminister Martin Helme initsiatiivi alkoholiaktsiisid 1. juulist alla tuua. «Kui on varem tehtud valeotsus, tuleb seda tunnistada ja viga korda teha. Seda inimesed ka tunnustavad,» sõnas ta, lisades, et pöörane aktsiisitõus on kahju teinud pea kõigile ettevõtlussektoritele.

Nõgenet häirivad jutud, et kui riik aktsiise vähendab, siis kaupmehed koorivad inimestelt endiselt seitse nahka ega langeta toote lõpphinda. «Ma olen seda lubanud isegi «Ringvaate» otse-eetris, et sel juhul Tallink langetab alkoholi hindu,» kinnitas Nõgene, kes on kindel, et hindu langetavad ka teised kaupmehed. «Neil on huvi, et inimesed ikka laevalt maha ka tuleks ja tarbiks.»

Juhi sõnul on Eesti jaekaubanduses tohutu konkurents ja kui üks osapool hindu alla laseb, tulevad teised järele. «Kõigi kaupmeeste huvi on see, et inimesed nende poodi tuleks ja ostaks lisaks alkoholile ka muid tooteid,» märkis Nõgene.

Veealuse tunneli äriplaan pole vettpidav

Varem kultuuriministeeriumi kantslerina töötanud Nõgene võttis sõna ka tunneli teemal. «Võib olla tunnel kunagi tuleb, aga mitte lähitulevikus,» ütles ta, põhjendades, et tunneli pileti hind oleks praeguste arvutuste kohaselt 100 eurot, millele lisandub veel see, et riik peab igal aastal panustama 200 miljonit. «Suhteliselt ebarealistlik äriplaan. Tunneli äriplaan peaks vett pidama, eriti kui tunnel ehitatakse vee alla,» ütles Nõgene.

Konverentsi juhataja küsis Nõgenelt, kui palju sekkuvad tema igapäevatöösse Tallinki omanikud, eriti Ain Hanschmidt. Nõgene vastas, et Tallinkiga tegeleb rohkem teine omanik Enn Pant, Ain Hanschmidt töötab pigem Tallinki omanikfirma Infortari teiste projektidega.