Coop juht Jaanus Vihand: juht peab idee maha müüma, mitte kamandama

Kuidas seda võitluslikkust oma inimestesse süstida? Coopi eelkäija, ETK kohta on öeldud, et see oli pigem kohmakas ja vanamoodne organisatsioon, aga plaan on Coop 2026. aastaks miljardikäibega firmaks kasvatada.

Olen oma töös korduvalt pärast „ahaa“-momente avastanud ETK vanast ajakirjast, kus see sama asi on omal ajal välja käidud. Tõesti, mingid aastad olid ETK-süsteemile raskemad, aga see ei tähenda, et ta kogu aeg nii kohmakas on olnud. See on olnud aastakümneid Eesti kaubanduse lipulaev, toonud Eestisse esimese hüpermarketi ja palju muud. Eesti esimese Eesti Vabariigi ajal oli ta Eesti suurim importöör, millele kuulusid kümned tehased vanalinnas ja terved kvartalid. ETK oli üle 100 aasta vinge organisatsioon, millel oli lihtsalt vahel raskemad hetked.

Mis on ettevõtte nii kaugele on toonud?

Organisatsiooni kannustab ja innustab teadmine, et tegeleme väga olulise asjaga. Me mitte lihtsalt ei ütle ilusaid sõnu, mis toovad paari inimese kaukasse järjekordsed miljonid eurod, vaid teenime kohaliku kogukonna ja riigi huve. Kõige lihtsamalt öeldes tähendab see seda, et kõik inimesed, mitte ainult pealinnainimesed saaks elada nii, nagu nad tahavad. Selleks peab neil olema infrastruktuur, kauplused, koolid, kommunikatsioonid.

Teine väga oluline olemuslik erinevus võib-olla see, et tegemist on demokraatliku organisatsiooniga. Coop on nagu Euroopa Liit, kuid osad meie konkurendid on näiteks nagu Venemaa või Hiina. Mingil määral on ju Hiinagi täna edukas, aga pikas perspektiivis on edukamad need organisatsioonid ja riigid, kus inimestel on õigus arvata, eksida ja uuesti katsetada.

Te olete öelnud, et demokraatia pole sugugi lihtne, sest see võtab aega, vaja on kannatust ja peab palju läbi rääkima. Ometi on see parem kui teised viisid.

Kui sul on inimestel õigus küsida ja ka vastu vaielda siis, kui oled selle idee neile maha müünud, siis nad panustavad selle elluviimisse tunduvalt innukamalt kui lihtsalt, kui neile öeldakse „lõuad pidada ja edasi teenida“. Kui otsene juht ei suuda ära selgitada, miks mingit asja on vaja teha, siis järelikult tehakse valet asja. Siis võib paluda tal uuesti selgitada, küsida üldkoosolekul või tulla minu juurde, mul on uks alati lahti. Me ei taha teha asju lihtsalt sellepärast, et keegi kuskil ütles või mingis raamatus kirjutati.

Coopi eesmärk on saavutada aastaks 2026. käive miljard eurot ja turuosa 40-45%. Olete selles poolel teel. Kuidas selle aasta alguses läinud on?

Planeerime selleks aastaks 20-30 miljonit käibekasvu ehk üle 600 miljoni eurot käivet. Oleme jätkuvalt valmis kedagi üles ostma, aga kui me ei saa erinevatel põhjustel teha, siis ka orgaaniliselt on võimalik sinnamaani – miljardilise käibeni - jõuda.

Mis ettevõtteid ülesostmine puudutab?