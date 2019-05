Cleveron laieneb Norra ja Tšehhi

Eelmisel nädalal teatas Cleveron, et on jõudnud ka Austraalia ja Okeaania turule, kus koostööd alustati Uus-Meremaa suurima jaekaupleja The Warehouse Groupiga.

«Kui me rohkem kui 10 aastat tagasi Eestisse pakiautomaatide võrgustiku lõime, tahtsime näidata, kui palju lihtsamaks need inimeste jaoks paki saamise teevad. Tänaseks on pakiautomaadid eestlaste jaoks elementaarsed, meie teeme ning kasutame juba pakiroboteid,» ütles Cleveroni juht Arno Kütt. «Nüüd on ka mujal hakatud mõistma nende eeliseid,» lisas ta.