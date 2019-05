Tippadvokaat Aku Sorainen: inimesed lähevad ära, kui neile ei meeldi juht

Mis juhtuks, kui ei läheks õige inimesega, vaid kiirustaksite?

Olen kahjuks näinud palju kliente, kes on läinud sedapidi (kiirustades) oma strateegiat ellu viima ja paraku see on selline koht, kus on suured võimalused minna nii-öelda metsa nii-öelda. Kui alustad vale inimesega, siis see hakkab tõmbama valesid inimesi ligi ja on suur tõenäosus, et tekivad suured probleemid

Kui pikka ettevaatega te praegu tegutsete?

Üritan kogu aeg teha nagu see ütlemine - ela nagu viimast päeva, aga samal ajal ela nii nagu elaksid igavesti.

Mida see praktiliselt tähendab?

Äris tegutseme väga pika perspektiiviga.

Olen õnnelik, et mul on võimalus teha neid asju, mida tahan meie firmas teha ja seega üritan keskenduda sellistesse protsessidesse, projektidesse, millel näen püsivat väärtust. Loome vundamendi, lihvime seda, aga ei tee radikaalset muutust. Ehitame nagu Lego klotsidest – klots-klotsi haaval.

Mis see vundament on, mida rajate?

See, et oleme integreeritud ühine firma terves regioonis. Meil oli just rebrandingu projekt ja püüdsime leida, kuidas öelda lühidalt seda, mida teeme. Jõudsime lauseni – connected firm (ühendatud firma – toim).

Selle peale siis ehitame. Harjutame ühes kohas midagi, teeme väikse piloodi ja kui see õnnestub, saame seda korrutada kohe kolmes muus riigis. Esindan põhjamaist mõtlemist, kus ehitame tugevatele ja püsivatele väärtustele, oleme läbipaistev. Eestlastele ei ole see võib-olla nii eriline, aga mida rohkem lõuna poole läheme, seda rohkem selline äritegemise mudel meeldib.

See tähendab siis analüütilist, planeerimist, kaasavat?

Kõike seda. Mitte üleliigset rapsimist ja suhteliselt madalat hierarhiat.

Üritame kuulata, kui kellelgi on mingi hea mõte, ükskõik, mis tema positsioon on. Üritame kannustada inimesi mõtteid välja ütlema.

Kuidas luua sellist kultuuri, et inimesed ütleksid oma head mõtted välja?

Esiteks peab ise eeskuju näitama, ei tohi ülbeks ega uhkeks minna.

Milline tükikene vundamendist on just praegu teie kõige tähtsam teema?

Meil on üle kolmesaja inimese firmast. Neist 200 juristid ja advokaadid, 32 osanikku neljas riigis. Minu ülesanne on juhtida osanike gruppi, et igas riigis kõik töötaks ja firma väärtuste kohaselt strateegiat ellu viidaks. Loon standardit, mida partneritelt eeldame.

Mida see standard ütleb?

Igaühel on omad tugevused. Me ei loo kujutlust, et kõik on väga tugevad kõiges, vaid soodustada olukorda, et igaüks arendada oma tugevustega, samas kõikides ülejäänutes tähtsates valdkondades peavad täitma vähemalt miinimumstandardi.

Kuidas üldse partneriks saab?

Saavad need, kes tahavad saada oma valdkonna tippspetsialistiks ja kellel on selleks eeldused. Lisaks eeldame, et inimesel on potentsiaal saada heaks juhiks.

Ta peab oskama väga hästi teenindada oma kliente ja tal peavad olema õiged väärtused.