Tehnikust tippjuhiks kasvanud Risto Mäeots: ego tuleb alla neelata

Keskendun õigete inimeste otsimisele ja see on väga raske ülesanne, nende leidmine ja toomine. Kogenud inimese ettevõttesse toomine ei tähenda alati suurt dollarimärki, vaid ikka mingit lugu, head mainet. Nad mõtlevad mitu korda enne kui end sinuga seovad. Selle hoidmisel olen hästi nõudlik olnud.

Kes need head inimesed on, keda te otsite?

Ametite puhul, mis puudutavad lennuohutust ja on seotud regulatsioonidega, seal väga palju vaba maad endale ei anna. Teine on äriline pool, kus piire ei ole.

Inimestel peavad olema silmis nälg ja tahe. Kui vaatan enda juhtkonnas tegutsejaid, siis üllatuseks on kaugemale jõudnud need, kes ei tulnud tugeva CVga, vaid säraga silmis ja tahtega maailma muuta. Neile vastanduvad siis näiteks need, kes on töötanud mõnes korporatsiooni filiaalis, nagu Eestis tihti.

Meie ettevõttel on ikkagi peakorteri roll ja vabadust, vaba ja piirideta mõtlemist on väga vaja. Ka valmidust kriitikat vastu võtta. Lennunduses kehtib ütlemine „millal vaja on, siis vastus on eile“. „Kurjad reisijad ootavad kuskil“ tüüpi pinget on palju. See on 24/7 äri. Uutele tulijatele ütleme, et kui otsitakse kaheksast viieni tööd, siis see on vale koht ja kindlasti ei hoia me vange. Veidi üle võlli pinge, öötöö, nädalavahetuste töö, ajavahe jne ei sobi, siis on mugavamaid kohti töötamiseks.

Aga, kui valik on maailma vallutada ja teha suuri tegusid, siis on see õige koht. Oleme super karjääriplatvorm nendele, kes tahavad teha rahvusvahelist karjääri.

Kuidas te leiate need inimesed üles, kes tahavad suuri asju teha?

Oleme viimastel aastatel pannud rõhku turundusele, et näidata, kui lõbus ettevõtte me tegelikult oleme ja kui palju võimalusi on siin karjääri teha. Väga palju talendikad inimesed tulevad juba ise meie juurde.

Raske töö on viinud sihile, kus bränditeadlikkus on jõudnud sinnamaale, et võimegi seista silmitsi tugevate brändidega ja esitada väljakutse näiteks tipp-pankadele ja öelda, „noored, meie saate teha kõvemat karjääri, kui näiteks mõnes filiaalis“. Ja see sõnum on hakanud kuidagi rahvani jõudma.

Mul on hea meel, et saime aasta ettevõtte tiitli. Selle eesmärk polnud eestlastele, et nad tooks oma lennukid meil hooldusesse. Kaudne eesmärk oli ikkagi bränditeadlikkus.

Et sind kuulataks, on siis tarvis tiitleid. Olla aasta ettevõtja, muidu ei pandagi tähele?

Kuidagi on nii läinud, et aasta finantsjuht (Astrit Viisma-Kass 2018. aasta mõjukaim finantsjuht - toim) valiti meie ettevõttest, saime aasta eksportööriks ja aasta ettevõtteks. Meie eelmine nõukogu esimees ütles hästi – tee seda, mida sa teed, õigesti ja siis tulevad tiitlid ise.