Valdis Noppel asub juhtima Saaremaa Piimatööstust

«Kuigi Valdis ärivaldkonda ei muuda, annab Saaremaa Piimatööstus, mis on oluliselt lähemal ka tema kodukohale, kindlasti uut indu ja värskeid mõtted Eesti piimatööstuse arendamisel. Maag Grupi nimel tänan Valdist ning usun, et koostöövõimalusi leiame ka tulevikus,» ütles Tere ja Farmi omanikfirma AS Maag Grupi nõukogu esimees Roland Lepp pressiteate vahendusel.

«Olen panustanud Farmi Piimatööstusesse ja seeläbi Eesti piimandusse palju oma energiat. Loomult olen ehitaja ning seetõttu tahan Saaremaa Piimatööstust paremini kaardile tuua. Eeldused selleks on head, kuid nende realiseerimine nõuab palju tööd ja kannatlikku meelt. Usun, et tõhustada annab palju, selleks mul ideid on. Saaremaa Piimatööstus on tõsiseltvõetav juustutööstus, mis omakorda suurendab väljakutset,» rääkis Noppel.

Tere AS-i ja Farmi Piimatööstuse AS-i uueks juhatuse esimeheks sai alates 9. maist Ülo Kivine, kes enne juhtis Saaremaa Piimatöötust.

Tere AS ja Farmi Piimatööstuse AS on Eesti juhtiv piimatööstuste grupp. Ettevõtte Jõhvis, Põlvas ja Viljandis asuvad piimatööstused varuvad igapäevaselt 450 tonni piima. Lisaks kohalikule turule ekspordivad ettevõtted toodangut 20 erinevasse riiki. Tere ja Farmi piimatööstusele kuuluvates 4 tootmisüksuses ja peakontoris töötab kokku 572 inimest.