Spikker Martin Helmele: maksuapsud ootavad parandamist

Töötavad pensionärid

Esimese probleemi suutis õiguskantsler Ülle Madise, kelle poole maksuhammasrataste vahele jäänud pöördusid, isegi ära hoida. Küsimuse all olid töötavad pensionäride, kelle pension ja töötasu jäävad alla maksuvaba tulu määra. Toona sai maksuvaba tulu maha arvestamiseks teha avalduse kas sotsiaalkindlustusametile või tööandjale, aga mitte mõlemale korraga. Näiteks 300-eurost pensioni ja 300-eurost palka teeniv pensionär oleks saanud maksuvaba tulu arvestada ainult ühelt sissetulekult ning pidanud teiselt maksma täies ulatuses makse ning ootama tulumaksutagastuseni, et enammakstud summat tagasi saada. Madise pöördus riigikogu rahandus- ja sotsiaalkomisjoni poole ning selle tulemusel tekkis maksuvaba tulu jagamise võimalus ehk maksuvaba tulu avalduse sai esitada nii pensionile kui palgale.

Väiksem töövõime

Töövõimetoetuse ja töövõimetuspensioni saajate ebavõrdsele olukorrale juhtis Madise samuti tähelepanu. Nimelt peavad viimased maksma oluliselt rohkem tulumaksu, sest toetus on maksuvaba ega pension mitte. «Palun selgitage, kas töövõimetuspensionäride ja uue süsteemi järgi töövõimetoetust saavate inimeste tulude erinev maksustamine on kooskõlas seadusandja tahtega,» soovis Madise riigikogu rahanduskomisjoni esimehelt Mihhail Stalnuhhinilt teada. Ta lisas, et kui see küsimus jäi maksuvaba tulu reformimisel tähelepanuta, siis tuleks võimalikult kiiresti seadust täiendada.