Gross kardab, et viina peitmine julgustab vargaid

Suurettevõtja peab silmas 1. juunist jõustuvat alkoholiseaduse muudatust, mille järgi ei tohi toidupoes vägijook enam kliendile «märgatavalt nähtav» olla. Kauplustele tähendab see, et alkoholi tarvis ehitatakse eraldi müügialad, mis on ülejäänud osakondadest näiteks läbipaistmatu seinaga eraldatud.