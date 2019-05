Auto omamine vajub unustusse

«Rendiautode turg käib üsna samas taktis peavooluga autode müügis ehk ka rendiautode populaarsuse tabelis figureerivad kõrgematel kohtadel need autod, mis tänavapildis värskelt silma paistavad,» rääkis Roland Kask ettevõttest A Autorent. «Eks see ole ka loogiline, et rendifirmad teevad oma valikud, püüdes mõista ja ennustada, mida klient ennekõike soovib.» Suund ongi uute autode poole. «Ajad, kus võis kümne aasta vanuseid masinaid suure hooga ja valimatult välja pakkuda, on läbi,» lisas Kask. «Suundumus on ka sinna, et soovitakse pigem automaatkäigukastiga autosid. Seda soodustab muidugi asjaolu, et automaatkäigukastiga autode hind ei erine kuigivõrd manuaalkäigukastiga autode omast ja seega on vahe vaid mugavuses ja harjumuses.»