Postimees tõusis kohalikus venekeelses veebimeedias liidriks

Eesti venekeelne meediaturg on suhteliselt stabiilne – kohalikud venelased on konservatiivsed, mistõttu valitsevad turgu need meediakanalid, kes varem alustasid. Uustulnukaid kohalik vene auditoorium eriti ei tervita, millest annavad aimu ETV+ reitingud, kus stabiilne vaatajaskond on vaid venekeelsel Aktuaalsel kaameral, ehk kanali vanimal saatel. Aastaid kehtis sarnane olukord ka vene online-meedias, kus venekeelne Delfi oli vaieldamatu liider juba seetõttu, et alustas tööd kohalikust konkurendist vene Postimehest mitu aastat varem.

Viimase poolaasta arengud on aga olnud selgelt vene Postimeest soosivad, mis on suutnud kohalike lugejate arvestuses esikoha hõivata. Igapäevaselt on just sel portaalil keskmiselt 51 191 kasutajat, edestades seega Delfi venekeelseid keskkondi rohkem kui 7000 kasutajaga päevas, selgub Gemius Audience uuringuandmetest.

Lisaks on äärmiselt edukas ka iseseisva toimetusena tegutsev Postimehe ajaviiteportaal Limon, mis on pikalt hoidnud esikohta Eesti vene inimeste meelelahutusportaalina.

Oleme panustanud rohkem mobiilikasutajatele.

Rus.Postimees ei teinud oma ambitsioonidest saladust juba eelmisel aastal, näidates järjekindlat auditooriumi kasvu eelkõige mobiilikasutajate seas. Aprillis käis lehel keskmiselt 92 000 mobiilikasutajat nädalas, ehk viimase poole aastaga on tõus olnud hämmastavad 26 protsenti.

2019. aastal on Postimehe venekeelne portaal olnud stabiilne turuliider, edu põhikonkurendi ees on parimatel päevadel ületamas 20 000 kasutajat. Nii suur edu avaldab muljet, arvestades just sihtgrupi spetsiifikat. Ka kuu lõikes on Postimehe venekeelsed veebid olnud aprillis suurimad 152 090 kasutajaga.

“See on süsteemse töö tulemus. Meil oli selge, et PC kasutajate osas on suhteliselt keeruline konkureerida, sest selles osas lugejate lojaalsus mängib eriti olulist rolli ja konkurendil oli siin varem alustades selge eelis. Selletõttu oleme panustanud rohkem mobiilikasutajatele,” rääkis Postimehe vene portaalide juht Olesja Lagašina.

Täna on Rus.Postimees tuntud bränd mitte ainult Tallinnas ja Tartus, vaid ka Ida-Virumaal – Postimehe veebi tehnilise lahendusega on liitunud ka sealne kohalik venekeelne leht Severnoje Poberezhje.

Rus.Postimehe toimetusel on mille üle uhkust tunda: viimased aastad oli toimetus ka edukas ajakirjanduspreemiate mõttes. Kolm aastat järjest on parima venekeelse ajakirjaniku tiitel läinud just venekeelse Postimehe toimetusse, kaks aastat järjest võitsid nad ka parima venekeelse arvamusloo kategoorias.