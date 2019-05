Muinaspaadi ehitamisest tehakse film

Ühepuulootsiku ehk haabja valmistamine on üks vanemaid veesõiduki ehitamise viise, mis Soomaal on elava pärimusena tänapäevani kandunud. Ainulaadne ja väärtuslik lootsikuvalmistamise oskus on Soomaal põlvest põlve edasi antud ja ka tänapäeval on Ruukeli eestvedamisel välja koolitatud uusi haabjameistreid. Üleujutuste poolest tuntud Soomaal oli haabjas läbi sajandite hädavajalik liiklusvahend. Tänapäeval on kergemad ja vastupidavamad plastist veesõidukid jõudnud ka Soomaale ning haabjaid valmistavad ja kasutavad entusiastid peamiselt pärandi elus hoidmiseks.