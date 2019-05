Reinsalu: Eesti saadab Venemaal kinnipeetud kalameestele abi

Venemaa julgeolekuteenistuse FSB Kaliningradi piirivalvevalitsuse merejõud pidasid röövpüügi kahtlustusega kinni Eesti firmale kuuluva ning eesti meeskonnaga kalalaeva ROXEN, mis sõidab Soome lipu all, vahendas uudisteagentuur Interfax Vene valitsuse pressiteenistust.

«FSB Kaliningradi piirivalvevalitsuse merejõud kontrollisid 10. mail Soome kalalaeva ROXEN, mis asus Vene majandusvetes, ja tuvastasid, et laev teostas Vene seadusi rikkudes vee bioloogiliste ressursside hankimist,» seisis pressiteates.

Kaubalaev Roxen kuulub Haapsalu ettevõttele Morobell, mis tegeleb Läänemerel tööstusliku kalapüügiga. Soome lipu all sõidab Roxen püügiõiguste ja kalapüügikvoodi tõttu. Morobell on üks Läänemaa edukamaid ettevõtteid. Lisaks kalalaevastikule ja kalatööstusele kuulub firmale ka Westmeri sadam Haapsalus.

Interfaxi andmetel avastati laevalt ülevaatuse käigus rohkem kui 7,5 tonni ebaseaduslikult püütud kala. Esialgsel hinnangul kandis Venemaa kahju üle 49 miljoni rubla (674 000 euro), laeva kaptenit ähvardab Vene seaduste alusel vastutusele võtmine. Praegu käib kontroll, laev on kinni peetud ja toimetatud Kaliningradi kalasadamasse.

Marinetraffic.com näitab, et laeva AIS seadme andmetel seisab Roxen Kaliningradi kesklinnas Pregolja jõel 5. Pritšalnaja tänava kai ääres. Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab Soome Peterburi peakonsulaadile viidates, et laeva kogu meeskond on eestlased.

Konsulaat soovib, et asja menetelemine käiks võimalikult kiiresti ja alus vabastataks võimalikult pea. Eesti välisministeeriumi avalike suhete oakonna meedianõunik Armo Vask ütles kolmapäeva õhtul, et välisministeerium on tihedas suhtluses Soome välisministeeriumiga ja Soome peakonsulaadiga Peterburis ning tegeleb jätkuvalt kõikide asjaolude täpsustamisega.

«Eesmärk on koostöös leida sündmusele kiire lahendus. Samuti oleme ühenduses laeva omanikufirma esindajatega, kellele on antud Eesti välisministeeriumi 24h hädaabinumber meeskonnale edastamiseks. Meile teadaolevalt on laeva meeskonnaga kõik korras ning välisministeerium on valmis pakkuma neile konsulaarabi,» ütles Vask.

Morobelli juht Raivo Baum ütles Postimehele, et Roxen sattus Venemaa majandusvööndisse elektronkaardi vea tõttu ja jätkas eksikombel seal kahe tunni jooksul kalapüüki. Selle ajaga püütud 7,5 tonni kilu ongi Venemaa süüdistuse põhjuseks. Laeval oli varem pardal 340 tonni lubatud püügitsoonist püütud kala ja laev pidi sõitma Taani seda ära andma. Baumi sõnul lubavad Venemaa võimud ametlikult püütud kala siiski ümber laadida.