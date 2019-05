E-residendid löövad Eestist lahku

EASi all tegutsev e-residentsuse programm jääb endiselt siinseid e-residente toetama, kuid e-residendid ise tundsid, et vajavad igaks juhuks ka esindust, mis oleks valitsusest sõltumatu.

«E-residente on üle 50 000, meil on 6000 firmat. Me allume kõik Eesti seadustele, aga me ei vali poliitikuid riigikokku. E-residentsuse programm on meid seni väga hästi esindanud, aga ikkagi, te olete ka riigiametnikud! Kui asjad lähevad karmiks, olete te teisel pool,» märkis EERICA ehk e-residentide rahvusvahelise ühingu asutajaliige Cristoph Huebner Saksamaalt.