Baltika aktsia kukub enneolematu kiirusega

Tänast kauplemispäeva alustas Baltika kaheprotsendilise langusega 49 sendini aktsia, mis tähendab, et väärtpaberi hind on alla poole nominaalväärtusest. Veel kuu aega tagasi oli Baltika aktsia hind 1,25 eurot (hind on nn tagurpidi splitiga korrigeeritud). Baltika aktsia suuremad languspäevad olid viimastel nädalatel 13. mail, mil väärtpaberi hind kukkus 35 protsenti ja eile, mil aktsia kukkus 23 protsenti.