Kümme Eesti suurimat majandusmootorit: kes nad on?

Seetõttu reastame 500 Eesti tublimat ekspordikäibe järgi. Andmed pärinevad 2017. majandusaasta aruannetest.

Eesti eksportijate esikümnesse mahuvad suured rahvusvahelised lääne tööstushiiud, nagu Ericsson või ABB, aga ka mitu suhteliselt tundmatut kütuse, metalli või teraviljaga kauplejat, kelle omanikud asuvad idas.

1. ERICSSON EESTI AS - 798 962 000 eurot

Rootsi Ericssonile kuuluv elektroonikatehas on eksportijate edetabelis trooninud juba pikki aastaid ning mõnes mõttes ongi tegu Eesti ekspordi sümboliga, mis on siinsele majandusele olnud pikalt võtmetähtsusega. Eesti ekspordistatistikaski mängib kvartalist kvartalisse suurt rolli see, mis riigist Eesti tehasel parajasti tellimusi on või kui suur on müügimaht.

Aastal 2017 müüs Ericsson Eestist välja pea 800 miljoni euro eest kaupu – võrdluseks olgu öeldud, et üldse oli Eesti eksport toona 12,8 miljardit ehk üks firma annab väljaveost üle kuue protsendi. Tõsi, aasta varem oli eksport isegi üle 1,2 miljardi ning veel paar aastat varem ulatus osakaal koguekspordist 14 protsendi juurde.

Järsu languse taga on esiteks muutunud tooteportfell – uute toodete omahind on madalam –, teisalt aga logistika ümberkorraldamine kontserni sees, mistõttu Eesti Ericsson enam osa tooteid ei vahenda, toob ettevõte ise esile.

Firma tooteportfellis on asjade interneti lahendused, 3G- ja 4G-tooted ning praeguseks on firma teinud suuri panuseid ka 5G arendamisele. Ericssoni kontserni äri oli konkurentsi ja muutuva turu tõttu pikalt surve all, mis peegeldub hästi ka Eesti tehase 2017. aasta tulemustes. Vahepealsel ajal on firma restruktureerimine aga tublisti edenenud ning mullu ületas kontsern igas kvartalis analüütikute ootusi. Tõsi, neljandas kvartalis oldi veel kahjumis.

2017. aastal juhtis Ericsson Eestit veel Seth Lackman, kes liitus Ericssoniga Soomes üheksakümnendate keskel. Alates 2018. aasta aprillist tüürib firmat samuti veerandsada aastat kontserni heaks töötanud Andrus Durejko.

2. MANOIR ENERGY OÜ - 418 683 794 eurot

2010. aastal asutatud Tartu firma tegeleb vedelkütuste ostu-müügi ning veoteenuse vahendamisega. Kodulehel toob Manoir esile, et koostööpartnerite seas on Alexela terminalid kahes Eesti sadamas, lepingud on firmal ka terminalidega Riias, Murmanskis ja Pihkvas. Ettevõte märgib ka, et juhatusel ja kauplejatel on pikaaegne toormekauplemise kogemus suurtest hiidudest nagu Enron Energy Services, Gazprom ja Trafigura.

Äri teeb firma samuti hiidudega, klientide seas on juba mainitud Trafigura, aga ka näiteks Shell, E.ON, Vitol ja Dow Europe. Firma tarnijate seas on Gazprom Neftehim Salavat ja Sibur International, ent ka Eesti firmad Eesti Energia ja VKG, seisab kodulehel.

Firma omanik on Eesti ettevõtja Valeri Stefanovitš. 2016. aastal rääkis ta Äripäevale, et Manoiri edu põhjus on lihtne – puhas töö ja kliendibaasi rajamine.