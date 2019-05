Algab Efteni aktsiate märkimine

«Emissiooni maksimaalne maht on 16 miljonit eurot ja fondi praegustel aktsionäridel on aktsiate eelismärkimisõigus. Eften Real Estate Fund III AS rahastab emissiooniga kogutava kapitaliga ABC Motors müügi- ja teeninduskeskuse omandamisega seotud kontserni sildfinantseeringu lõpetamist summas 1,5 miljonit eurot, Tähesaju kaubanduspargis arendatava Hortese aianduskeskuse ehitust ning eeskätt uusi investeeringuid Balti riikide ärikinnisvarasse,» ütles fondi juhatuse liige Viljar Arakas pressiteate vahendusel.