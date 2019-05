Eesti töösturid hoiavad Trumpi hirmus hinge kinni

Eelmise aasta juunis ähvardas USA president Donald Trump Euroopa Liitu sellega, et kehtestab USAsse imporditavatele autodele ja autoosadele 20% suuruse tariifi ning kuigi siiamaani on Trumpi lubadused tariifid kehtestada ähvarduseks jäänudki, on nüüd selge, et riigipea peaks lõpliku otsuse tegema eeloleval laupäeval.