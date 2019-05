Warren Buffeti firma omandas 900 miljoni väärtuses Amazoni aktsiaid

Berkshire Hathaway teatas kolmapäeval USA börsi- ja väärtpaberikomisjonile, et 31. märtsi seisuga kuulub firmale 483 300 Amazoni aktsiat, mille väärtuseks on viimase börsipäeva seisuga 904 miljonit dollarit. Hetkel pole selge, kes aktsiad ostis, kuid Buffet ise seda ei teinud. Tõenäoliselt viis tehingu läbi üks tema portfooliohalduritest Todd Combs või Ted Weschler, kelle mõlema käsutuses on umbes 13 miljardit dollarit.

Tegu on üsna suure investeeringuga, kuid reaalsuses annab see Berkshirele vaid vaevu 0,1 protsendi suuruse osaluse Amazonis. Kuulsa investeerimisettevõtte osalus pole isegi ligilähedale võrreldav Amazoni suurimate investoritega.

Buffett on minevikus korduvalt kiitnud Amazoni tegevjuhi Jeff Bezose tööd ja juhtimisstiili ning varem sellel kuul ütles 88-aastane miljardär USA väljaandele CNBC, et ta «on olnud idioot», et pole siiani investeerinud Amazoni.

Buffettil ja Bezosel on ka varasemad ärisidemed, sest mõlema mehe juhitud ettvõtted lõid möödunud aastal koos pangaga JPMorgan Chase uue ühisettevõtte nimega Haven, mille eesmärgiks on arendada välja uusi meetodeid ja tehnoloogiaid, et vähendata töötajate peale minevaid tervisehoiukulutusi.