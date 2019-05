Vallbaum: kui juua täis rekajuht keerab miljonieurose koorma külili, siis vastutab firma omanik

Transpordivahendite logistika korraldamisega tegelev Autolink Baltics AS postitas eile sotsiaalmeediasse humoorika töökuulutuse, milles on pikk loetelu nõudmistest kandidaadile. Nende hulgas näiteks: «saad aru, mida tähendab rekajuhi töö. Ei esita lolle küsimusi stiilis, kus ma elan, söön või kusen. Pesemisvõimalus ja asjade hoidmise koht on Hanko baasis olemas» ning «manööverdad nii, et tuled ja muud haagise jupid mööda Soomet laiali maha ei jää.» Ettevõte põhjendas nõudmisi sellega, et viimasel ajal on hakanud teele sattuma liiga palju lumehelbekestest rekajuhte.

«Jah, täpselt nii ongi,» ütles Vallbaum. «Nad tulevad ja ütlevad, et on kõvad rekamehed, aga kui sõitma hakkavad, siis tõmbavad platsile jooma ja kaovad kolmeks päevaks ära. Telefonid on väljalülitatud ja kätte ei saa. Need inimesed ei oska ega taha tööd teha,» lisas ta. Selleks, et näha juhtide taset, soovitas Vallbaum külastada mõnda rekameeste söögikohta. «Kuulake, mida nad räägivad ja kuidas nad logistikuid ning firma juhte paika panevad,» lisas ta.

Küsimusele, kui palju ebakvaliteetset tööjõudu teedele satub, ütles Vallbaum, et selleks tuleb vaadata ringi. «Kui vaadata töökuulutusi, maanteel pikali olevaid rekasid ja seda, kui palju Eesti rekamehi Saksamaal vahele võetakse, siis on näha, kui alla see asi on käinud,» ütles ta.

Probleem tööjõuga on Vallbaumi sõnul suur just seetõttu, et õnnetuste eest vastutab ettevõte. «Töötajatele on antud suuremad õigused, kui firma omanikule. Kui juua täis töötaja keerab miljonieurose reka ja koorma külili, siis tema peseb käed puhtaks ja läheb minema. Meil on läinud asjad ametiühingu poolega käest ära. Töötajal pole vastutust ja seetõttu valitakse viimasel ajal väga hoolega, keda üldse palgata. Kohtus jääb alati õigus töötajale,» ütles ta.

Rahvusvahelise Autovedajate Liidu IRU kohaselt tuleks tööjõuprobleemi lahenduseks muuta transpordisektor naistele atraktiivsemaks. «Eks me oleme proovinud ja eks neid on tulnud ka. Riik võiks rahastada rohkem autojuhtide ja bussijuhtide väljaõpet. Meil rahastatakse igasugu pehmeid asju nagu ärijuhtide õpet ehk asju, millest kõigil kasu ei ole,» ütles Vallbaum.