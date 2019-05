Venemaa pidas Kaliningradi lähedal kinni Soome lipu all sõitva Eesti kalalaeva

Kaubalaev Roxen kuulub Haapsalu ettevõttele Morobell, mis tegeleb Läänemerel tööstusliku kalapüügiga. Soome lipu all sõidab Roxen püügiõiguste ja kalapüügikvoodi tõttu. Morobell on üks Läänemaa edukamaid ettevõtteid. Lisaks kalalaevastikule ja kalatööstusele kuulub firmale ka Westmeri sadam Haapsalus.

Praegu käib kontroll, laev on kinni peetud ja toimetatud Kaliningradi kalasadamasse. Marinetraffic.com näitab, et laeva AIS seadme andmetel seisab Roxen Kaliningradi kesklinnas Pregolja jõel 5. Pritšalnaja tänava kai ääres.

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab Soome Peterburi peakonsulaadile viidates, et laeva kogu meeskond on eestlased. Konsulaat soovib, et asja menetelemine käiks võimalikult kiiresti ja alus vabastataks võimalikult pea.

Eesti välisministeeriumi avalike suhete oakonna meedianõunik Armo Vask ütles kolmapäeva õhtul, et välisministeerium on tihedas suhtluses Soome välisministeeriumiga ja Soome peakonsulaadiga Peterburis ning tegeleb jätkuvalt kõikide asjaolude täpsustamisega.

«Eesmärk on koostöös leida sündmusele kiire lahendus. Samuti oleme ühenduses laeva omanikufirma esindajatega, kellele on antud Eesti välisministeeriumi 24h hädaabinumber meeskonnale edastamiseks. Meile teadaolevalt on laeva meeskonnaga kõik korras ning välisministeerium on valmis pakkuma neile konsulaarabi,» ütles Vask.