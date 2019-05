Helme: aktsiiside langetus tuleb – selle peale võite mürki võtta

Helme kinnitas kolmapäeval riigikogu infotunnis, et Keskerakonna, Isamaa ja EKRE valitsus arutas teisipäeval eelarvestrateegia arutelul ka aktsiisiteemat, kuid möönis, et lõplikule kokkuleppele veel ei jõutud.

«Aktsiiside langetus tuleb – siin selle peale võite mürki võtta –, aga mitte nii, nagu teie tahate seda teha, vaid nii, nagu meie tahame seda teha. Nii et teie eelnõu toetamise kõrval on ka teisi võimalusi aktsiiside langetamise eelnõuga jõuda katuse alla veel enne 1. juulit. Me selle nimel pingutame,» vastas peaministri ülesannetes siseminister reformierakondlase Taavi Rõivase küsimusele infotunnis.

Rahandusminister Martin Helme on varasemalt rääkinud, et soovib langetada alkoholiaktsiise selle aasta 1. juulist. Ka Isamaa toetab alkoholiaktsiisi langetamist, kuid leiab, et kange ja lahja alkoholi aktsiisi puhul tuleks enam-vähem säilitada praeguseks välja kujunenud proportsioon.

Endise rahandusministri Aivar Sõerdi selgitusel on kiireim viis alkoholiaktsiisi langetamiseks toetada eelnõu, mille Reformierakonna fraktsioon 2. mail riigikogu menetlusse andis, samuti toetab erakond piirikaubandust tõrjuva eelnõu vastuvõtmist selliselt, et see hakkaks kehtima alates 1. juulist.

Reformierakond tahaks langetada näiteks õlleaktsiisi 16,92 eurolt 11,3 eurole üheprotsendilise etanoolisisalduse kohta hektoliitris. Võrdluseks: Lätis on see määr tänavu 7,4 eurot ning Soomes 36,5 eurot.

Keskerakonna, Isamaa ja EKRE valitsusliit lubas koalitsioonilepingus, et nad seavad eesmärgiks maksutulude Eestisse tagasi toomise ning piirikaubanduse ohjeldamise läbi aktsiiside langetamise.