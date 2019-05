Eesti ja Taani finantsjärelevalved on Danske rahapesu asjus rahu sõlminud

«Mingil hetkel me Taani finantsjärelevalve juhiga rääkisime suhteliselt avameelselt oma vaadetest, miks me mingeid asju arvame. Mingites asjades jäid meil erinevad vaated, aga paljudes leidsime ühise osa,» ütles Eesti finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler eile Eesti Panga korraldatud avalikul arutelul. «Arvan, et meil on Taani järelevalvega praegusel hetkel väga head ja konstruktiivsed suhted. Nagu ka teiste Põhjala järelevalvetega – rootslastega, soomlastega, norralastega,» lisas ta.

Selle aasta jaanuari lõpus avaldas Eesti finantsinspektsioon avalduse, milles väideti mittenõustumist Taani finantsjärelevalveameti järelduste suhtes Danske Banki rahapesu asjus.

«Raporti ingliskeelses kokkuvõttes esitatakse rida väiteid või seisukohti, millega finantsinspektsioon ei nõustu, tuginedes nii õiguslikele kui ka faktilistele asjaoludele,» teatas finantsinspektsioon 31. jaanuaril avaldatud teates.

Kui DFSA märgib oma raportis, et nad järgisid Danske asjas kõiki rahapesu tõkestamist puudutavaid kohustusi ning nende roll oli vaid FI-lt saadud teabe ühitamine Danske Banki üldise järelevalvega, siis finantsinspektsiooni hinnangul oleks pidanud Danske panga tasandi uurimine Taani järelevalves kahtlusi tekitama.

«Finantsinspektsiooni meelest väärib esiletõstmist, et tulud, mis Danske pank mitte-residentide teenindamise eest Eestis teenis, ei olnud proportsioonis filiaali suurusega ning oleks ainuüksi juba seetõttu pidanud panga tasandil ohutuled sisse lülitama. Veelgi enam, finantsinspektsioon on seiskohal, et panga organisatsioon ja juhtimine peavad olema üles ehitatud ja töötama selliselt, et see katab panga kõiki riskivaldkondi, kaasa arvatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kontrolli ja vastavat riskijuhtimist,» oli üks paljudest vastulausetest Taani kolleegide raportile.

Mõned kuud varem kirjutas The Wall Street Journal, et 2013. aastal puhkes Eesti ja Taani finantsinspektsiooni esindajate vahel Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) kohtumisel Danske Banki Eesti harus toimunu pärast vali sõnasõda. Majandusleht kirjutas, et 2013. aastal toimunud EBA kohtumisel puhkes Eesti ja Taani finantsinspektsiooni esindajate vahel vali sõnasõda – allikate sõnul karjusid Eesti esindajad üle koosolekuruumi, et läbi nende riigi pestakse kriminaalset Vene raha ning Taani ei tee selle peatamiseks praktiliselt midagi.