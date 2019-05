Nordica langes taas 2,3 miljoniga kahjumisse

Nordica esialgsetest ja auditeerimata majandustulemustest selgub, et firma teenis mullu 2,3 miljonit eurot kahjumit. Tulemus on veel konsolideerimata, mis tähendab, et seal ei kajastu näiteks tütarettevõtte Regional Jeti kasum või kahjum. Nordic Aviation Groupi lõplik tulemus selgub alles juunis, mil nad peavad esitama nõuetekohase majandusaasta aruande.

Kahjumist hoolimata suutis Nordica käivet kasvatada. Kui tunamullu oli konsolideerimata käive 64,1 miljonit, siis eelmisel aastal 71,1 miljonit eurot. Lennufirma kommunikatsioonijuht Toomas Uibo ütles, et kuna tulemused on veel nii värsked, ei saa nad midagi kommenteerida.

Viimaseid päevi Nordicat juhtiv Hannes Saarpuu lisas, et tulemused on audiitori poolt kinnitamata, mistõttu on aruandes veel «nüansid, mis võivad lõpptulemust ühele või teisele poole mõjutada».

Lennufirma kahjumisse viinud sündmustest ja arengutest on tema sõnul ajakirjanduses viimasel ajal nii palju räägitud, et tal ei ole mõtet seda üle kordama hakata.

Näiteks sulges Nordica aasta alguses mitu põhiliini, näiteks Peterburi, Oslosse ja Amsterdami ja vähendas oluliselt väljumisi Stockholmi ja Müncheni liinil. Saarpuu põhjendas seda läinud aasta sügisel sellega, et kui inimesed neil liinidel ei lenda, pole mõtet raha põletada.

Juba toona ütles Saarpuu Postimehele, et kui 2017. aastal teeniti 900 000 eurone kasum, siis 2018. aastal tuleb leppida paari miljoni eurose miinusega.

Selleks, et tänavu taas plussi jõuda, pani Nordica kahjumlikud liinid kinni ja panustab rohkem tütarfirma Regional Jeti kasvule, mis lisaks Tallinna liinide opereerimisele lendab ka Euroopa omavalitsuste ja Skandinaavia lennufirmade, näiteks SASi heaks. Sealt loodetakse ka raha teenida.

«Meie tütarettevõte Regional Jet on teinud ära suurepärase töö ja praegu on Nordical põhjust olla rahul nii lendude täpsuse kui ka regulaarsusega,» ütles Saarpuu, kelle sõnul on aasta alanud «täiesti uue kvaliteediga».

Nordica majandustulemused sõidavad Ameerika mägedel. Esimese tegutsemisaasta kahjum tuli 15 miljonit eurot, seejärel 1 miljoni eurone kasum ning nüüd 2,3 miljoniline kahjum.

Nordica käitab läbi Regional Jeti kokku umbes 19 lennukit, millest suurem osa lendab täna juba välismaal. Tallinna liinivõrku teenindab vaid viis lennukit.