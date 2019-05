SEB: Eesti inimeste hirm töökaotuse ees on kasvanud

Suures pildis näib ökonomistile, et tööturg on praeguseks saavutanud tipu. «Kuigi ettevõtted on endiselt huvitatud uute inimeste värbamisest, on nende optimism eelmise aastaga võrreldes oluliselt kahanenud – seda eriti tööstuses ja ehituses. Sarnaselt on vähenenud nende ettevõtete hulk, kes nimetavad oma äri kasvatamist pidurdava tegurina tööjõupuudust. Koos sellega on suurenenud inimeste hirm töökaotuse ees,» rääkis Nestor.