Tallink laiendab oma haaret moesektoris

«Moekaubanduse mahu kasvatamine nii merel kui maal on Tallinki jaoks üha tähtsamaks fookuseks. Sealjuures pole niivõrd oluline see, kas tegu on Eesti turul täiesti uue brändiga või lisandub mõni juba tegutsev kaubamärk, vaid Tallinki kohalolu suurendamine moesektoris laiemalt,» ütles Tallink Duty Free juht Aimar Pärna pressiteate vahendusel.