Lennuliiklusteeninduse puhaskasum tegi aastaga hüppe

Tsiviil-sõjalise koostöö osas märgib Lennuliiklusteenindus aruandes, et seoses poliitilise olukorraga nii maailmas kui ka Eestis on kaitseväe poolt korraldatavate militaarõppuste maht olnud pidevas kasvutrendis. Negatiivse poole pealt märgitakse, et kahjuks kaasneb militaarlennutegevuse kasvuga jätkuvalt ka selle otsene mõju lennuohutusnäitajatele.