Kopteriplatsiga kõrghoone sai Kristiines nurgakivi

Endoveri projektijuht Maria Varblane ütles BNS-ile, et praeguse seisuga Endover hoone kogumaksumust ei avalda.

Uusarendusse on planeeritud 170 korterit, mis on kahe- kuni neljatoalised ning 36 kuni 77 ruutmeetri suurused. Hoone viimasele korrusele rajatakse 600-ruutmeetrine läbi kahe korruse kõrguv luksuskorter, mille maksumus on kolm miljonit eurot, teatas Endover.