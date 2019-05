Alkoholitöösturite vaidlus aktsiiside ümber on juba aastakümneid vana. Põhjus on lihtne – üks osapool tunneb, et neile tehakse liiga. Tavaliselt on selleks olnud just kangema napsu tootjad. Ka objektiivselt vaadatuna on Eestis alati kõrgemalt maksustatud viina.