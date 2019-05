Amazon pakub lahkujatele kolme kuu palga pluss 10 000 dollarit

Amazon arendab välja enda logistikaettevõtet, aga on endiselt tugevasti sõltuv logistikafirmadest. Selleks, et omada suuremat kontrolli saadetiste teekonna üle kuulutas Amazon eelmise aasta juunis välja programmi, kus kutsuti ettevõtjaid üles asutama kohalikke logistikafirmasid, kuhu kuulub kümmekond juhti ning liisitud veokid kannaksid Amazoni logo. Amazoni sõnul on seni loodud 200 taolist firmat.

Eile tuli uus initsiatiiv veel mõnesaja ettevõtte loomiseks. Nimelt annab Amazon igale töötajale, kes asutab kohaliku logistikaettevõtte stardirahaks 10 000 dollarit ning kolme kuu palga lahkumiskompensatsiooniks. Isegi kui pakkumise võtab vastu 500 töötajat, on see väike investeering. Ettevõttel on üle kogu maailma kokku 650 000 osalise ja täiskohaga töötaja, kirjutab The Wall Street Journal.