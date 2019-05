Maanteeamet läks lennuhankega kohtusse

Maanteeameti liiklusdirektor Meelis Telliskivi rääkis nädal tagasi BNS-ile, et kui VAKO otsus kohtus vaidlustatakse, siis hanke alusdokumentides kehtestatud tingimustel ehk 1. juunist lepingut sõlmida ei saa. Sellisel juhul on maanteeametil plaan pikendada Transaviabaltikaga avaliku teenindamise lepingut kuni kahe aasta võrra.

Kohtu pressiesindaja kinnitas BNS-ile, et maanteeamet on esmaspäeval halduskohtule kaebuse esitanud.

Kuna Euroopa Kohtu hinnangul ei nõua liidu õigusnormid, et pakkujana kvalifitseerumiseks peab hankijaga lepingut sõlmida sooviv isik suutma lepingut otseselt, omaenda vahendeid kasutades täita, annab seadus ettevõtjale õiguse tugineda teiste ettevõtjate vahenditele juhul, kui pakkujale on asjaomase hankelepingu täitmisel nende ettevõtjate vahendid kättesaadavad. Kuna Nordica omakapital oli tunamulluse bilansipäeva seisuga 27,2 miljonit eurot, piisab sellest vaidlustuskomisjoni hinnangul Regional Jeti pakkumise kvalifitseerimiseks.

Nordica kommunikatsioonijuhi Toomas Uibo sõnul oli Regional Jeti pakkumus eeldatavast, 19,3 miljonist eurost küll pisut kõrgem, kuid konkurentidega võrreldes saadi enim väärtuspunkte põhilennuki vanuse kriteeriumis. Ta möönis nädalapäevad tagasi, et otsust on küll võimalik vaidlustada, kuid lootis, et Nordica ja Regional Jet suudavad pakkuda saarlastele teist taset ja kvaliteeti, kui seni on harjutud.