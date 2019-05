Värske Uberi aktsia kukub nagu kivi

Uberi aktsia langes oma esimesel kauplemispäeval reedel 7,6 protsenti. Esmaspäeval langes aktsia kohati kuni 13 protsenti, kuid lõpetas kauplemispäeva 11 protsendiga miinuses 37,10 dollari peal. Uberi aktsiate märkimishind oli 45 dollarit, mis tähendab, et ettevõte on kaotanud oma väärtusest umbes 14 miljardit dollarit. Uberi turuväärtus on hetkel 61 miljardit dollarit.

Aktsialanguse taga on paljuski üleüldine suurem turulangus, mis on kogunud hoogu pärast USA-Hiina kaubandussõja eskaleerumist. Esmaspäeval tabas USA börsi viimaste kuude suurim kukkumine pärast seda kui Hiina kehtestas Ühendrikkidele vastulöögiks uued imporditollid, mis kustutas paljude investorite lootused, et kaubandussõda võib viimaks läbi saada.